Жулин — об отсутствии украинских фигуристов на турнире в России: им только хуже будет

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об отказе украинских фигуристов участвовать в четвертом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске, передает «Спорт-Экспресс».

«Им только хуже от этого будет. Бред какой-то. Меня вообще вся эта ситуация с Украиной очень сильно расстраивает, и не первый год. Это уже доходит до какого-то абсурда. Спортсмены не должны страдать от таких решений. Это полный идиотизм», — заявил Жулин.

Четвертый этап юниорского Гран-при пройдет в Красноярске с 15 по 18 сентября. В списках участников, опубликованных на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), нет ни одного украинского фигуриста.

Ранее двукратный олимпийский призер по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих взаимоотношениях с чемпионкой Игр-2018 Алиной Загитовой.