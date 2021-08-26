Мбаппе отказал «ПСЖ» в контракте на €125 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил два предложения парижского клуба о новом контракте, сообщает L

По информации издания, по одному из соглашений форвард мог бы получать €125 млн. Отмечается, что футболист отклонил предложения, так как посчитал пятилетний срок слишком длительным. Второй вариант нового контракта был рассчитан на три года, однако он также не устроил нападающего.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость форварда оценивается в €160 млн.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать «Реалу» Мбаппе за €220 млн. Отмечается, что к настоящему моменту улучшенного предложения от «Реала» еще не поступало.