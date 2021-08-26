Обладатель Кубка Стэнли Сергачев посоревновался в бассейне с Ефимовой

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев провел заплыв с шестикратной чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой.

Соревнование проходило в 25-метровом бассейне. Хоккеист плыл самым быстрым стилем — кролем, а Ефимова — брассом, который считается самым медленным стилем. Победу одержала трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию.

«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо Ефимовой за крутые эмоции», — написал Сергачев в Instagram.

Ефимова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассов на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров. На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без награды.

Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

Ранее российский спортсмен ответил на вопрос о том, сколько баллов поставил бы Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по уровню хоккея и организации.