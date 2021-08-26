Экс-девушка олимпийского чемпиона Зверева вновь обвинила теннисиста в избиении

Бывшая девушка олимпийского чемпиона по теннису Александра Зверева Ольга Шарыпова рассказала, как спортсмен избил ее на турнире в Шанхае в 2019 году.

Девушка заявила, что 9 октября она попыталась покончить жизнь самоубийством, однако теннисист привел ее в чувства, а на следующий день начал избивать.

«Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья. Я просто пыталась обороняться. Я и так голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться. Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере», — цитирует Шарыпову slate.com.

В ходе интервью она представила скриншоты переписки, в которой рассказала подруге об избиении и отправила фото синяков. Девушка добавила, что ей удалось отбиться и запереться в ванной. После этого теннисист позвонил своему отцу и покинул номер. Затем пришел Зверев-старший и начал ей угрожать судом, если она до вечера не уедет.

«Я сижу на полу душа голая, у меня все тело горит. Когда он ушел, на меня так нахлынули эмоции, что я начала смеяться. Я плакала и смеялась. А его отец говорит: «Ты мусор. Ты нам не нужна», – сказала Шарыпова.

В 2020 году девушка уже обвиняла теннисиста в домашнем насилии. Ранее она заявила, что не хочет рассказывать все истории сразу и хочет разбить их на части, чтобы люди могли прочувствовать каждую.