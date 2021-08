Официально: реванш Ян — Стерлинг состоится

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) дали официальное подтверждение тому, что реванш между бывшим чемпионом промоушена в наилегчайшем весе, россиянином Петром Яном и действующим чемпионом лиги в этом весе, американцем Алджэмейном Стерлингом состоится.

Бой-реванш запланирован на турнире UFC 267, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября по московскому времени. Примечательно, что на том же турнире пройдёт еще один титульный поединок: Ян Блахович проведет защиту пояса в полутяжелом весе против Гловера Тейшейры.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

При этом до нарушения правил Ян вел по выигранным раундом со счетом 2:1. В карьере россиянина это поражение стало вторым при 15 победах.

