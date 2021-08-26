Названа зарплата Роналду в случае перехода в «Манчестер Сити»

Появилась информация о заработной плате, которую может получать португальский нападающий Криштиану Роналду, если перейдет в «Манчестер Сити». Согласно информации, которую на своем сайте опубликовал Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, форвард будет зарабатывать €15 млн в год.

СМИ информировали, что «горожане» готовы заключить с португальцем соглашение до 2023 года.

Ранее стало также известно, что Криштиану Роналду обсудил свой возможный уход из клуба с игроками итальянской команды.

36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).