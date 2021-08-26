Экс-президент «Спартака» назвал глупыми людей, отправляющих Виторию в отставку

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о людях, которые говорят об отставке главного тренера красно-белых Руя Витории со своего поста, передает «РБ-Спорт».

Португальский специалист возглавил команду в летнее трансферное окно, однако пока наладить выступление «Спартака» Витории не удалось. Под его руководством команда не сумела выйти в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде португальской «Бенфике» с общим счетом 0:4.

«В «Спартаке» у него жизнь не поставлена на карту. Те, кто отправляет Виторию в отставку, очень глупые люди. Это нормальный тренер. Человеку просто надо дать поработать в спокойной обстановке, а не будоражить команду. Витория «Спартак» проживет спокойно. Только с чем «Спартак» останется?» — заявил Червиченко.

«Спартак» после гостевой ничьи с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков и забил четыре мяча. Это худшие показатели для красно-белых с сезона-2011/12.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18.30.