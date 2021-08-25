«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт до 2023 года

«Манчестер Сити» сделал предложение нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По информации источника, «горожане» готовы заключить с португальцем соглашение до 2023 года.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду обсудил свой возможный уход из клуба с игроками итальянской команды.

36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).