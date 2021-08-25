«Бавария» разгромила «Бремер» со счетом 12:0

Мюнхенская «Бавария» в матче 1/32 финала Кубка Германии разгромила «Бремер» со счетом 12:0. Счет в матче открыл Эрик-Максим Шупо-Мотинг уже на восьмой минуте. Удвоил отрыв мюнхенцев Мусиала. На 27-й минуте футболист «Бремера» Варм забил автогол. Шупо-Мотинг сумел забить еще два мяча в первом тайме, оформив хет-трик. Далее отличились Тильман, второй раз Мусиала, Сане, Кьюизанс, Сарр и Толиссо. Также во втором тайме снова забил Шупо-Мотинг, записав на свой счет покер.

На 77-й минуте красную карточку получил защитник бременской команды Уго Нобиле.

«Бремер» выступает в Оберлиге Бремен - пятой по уровню в системе футбольных лиг Германии.

Самый результативный матч в истории Куба Германии прошел в июле 1941 года, тогда команда «Штутгартер Кикерс» со счетом 17:1 обыграла команду «Книлинген». Соперник «Баварии» по второму раунду Кубка Германии определится по результатам жеребьевки.

Кубок Германии. 1/32 финала

«Бремер» — «Бавария» — 0:12 (0:5)

Голы: 0:1 — Шупо-Мотинг (8), 0:2 — Мусиала (16), 0:3 — Варм (27, АГ), 0:4 — Шупо-Мотинг (28), 0:5 — Шупо-Мотинг (35), 0:6 — Тильман (47), 0:7 — Мусиала (48), 0:8 — Сане (65), 0:9 — Кьюизанс (80), 0:10 — Шупо-Мотинг (82), 0:11 — Сарр (86), 0:12 — Толиссо (88).