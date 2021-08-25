Наставник «Ман Сити» Гвардиола хочет тренировать сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах после завершения сотрудничества с «горожанами». Специалист отметил, что хочет тренировать сборную.

«Да, это будет сборная. Следующим шагом будет сборная, если у меня будет такая возможность. Мне будет нужен перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Мне нужно будет остановиться и оглянуться, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, пойти этим путем. Я хотел бы поработать на Евро, на Кубке Америки, чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.

Гвардиола ранее выступал как футболист на позиции полузащитника. Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в Ла Лиге, Бундеслиге и Премьер-лиге. Самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Ранее Хосеп Гвардиола ответил на высказывание наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» не может тратить такие деньги, как многие топ-клубы.