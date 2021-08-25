Пьеха — о жене судьи, избившей его сына: опорочить его на всю страну — великая подлость

Российский певец Стас Пьеха в эфире программы «Пусть говорят» рассказал об избиении своего семилетнего сына Петра супругой российского арбитра Владислава Безбородова.

«Я не хотел идти на шоу до тех пор, пока огромное количество лжи не вылилось на моего сына. И я вдруг понял одну простую вещь, что избить мальчика и его бабушку, а потом еще и опорочить на всю страну — это великая подлость. И мне придется прийти и рассказать о том, какова была правда и если существует справедливость, то хотя бы ее частично попытаться восстановить.

Может ли быть такое, что дети хулиганили, но на их действия никто не обращал внимание до Безбородовой? Может быть, но если бы она делала замечания — это было бы нормально. Испугалась ли она за своего годовалого ребенка? Я не знаю. Возможно, это попытка себя как-то отмыть после того, как ребенок был побит», — сказал Пьеха.

Супруга Безбородова Ирина избила сына певца Стаса Пьехи Петю и нанесла травму бабушке ребенка, которая пыталась его защитить. Нападение было снято на камеру.

По словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У пожилой женщины травмирована рука, которую она теперь не может сгибать.

Ранее Пьеха заявил, что супруга арбитра Безбородова должна получить справедливое наказание за избиение его сына.