В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с олимпийцами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда состоится встреча олимпийцев с главой государства Владимиром Путиным.

«Состоится такая встреча обязательно, мы вас проинформируем. Состоится своевременно», — сказал Песков журналистам.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Согласно распоряжению правительства, за золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, будут ли олимпийским чемпионам вручены автомобили. Песков заявил, что этим занимается фонд поддержки олимпийцев.