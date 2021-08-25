Олимпийская чемпионка сообщила о недельном карантине перед встречей с Путиным

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится — хорошо, а если нет — рисковать не буду», — цитирует Мельникову РИА «Новости».

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио гимнастка завоевала золото в командном многоборье, а также взяла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она стала серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Аверина представлена к награде указом президента России Владимира Путина от 24 августа 2021 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.