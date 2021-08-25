Тренер сборной России отреагировал на слова Губерниева о конфликте с Елисеевым

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский подтвердил слова комментатора Дмитрия Губерниева о его конфликте с биатлонистом Матвеем Елисеевым.

Специалист отметил, что не хочет выносить инцидент из команды.

«На сегодняшний день это наше внутреннее дело. Рассказывая, можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву. Раздувать эту историю не надо. Возможно, что мы всю эту историю решим нормально. Первое, что нужно сделать — не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе — не навредить конкретному спортсмену», — цитирует Каминского РИА «Новости».

Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, победителем первенства Европы 2016 года в смешанной эстафете и чемпионом континента 2020 года в спринте.

В прошлом сезоне он набрал 459 очков и занял 21-е место в общем зачете Кубка мира. Его лучшим результатом стало серебро в эстафете на этапе в чешском Нове-Месте.

Ранее Губерниев заявил, что Елисеев вопреки указаниям Каминского провел самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо.