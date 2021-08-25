Австралия эвакуировала из Афганистана футболисток

Австралия помогла эвакуировать футболисток и других спортсменок из Афганистана, сообщается на официальном сайте Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В организации поблагодарили правительство Австралии и отметили, что эвакуированные спортсменки и активистки находились в опасности на родине.

Как заявил генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хофманн, эвакуация прошла 24 августа.

«Мы рады, что эта группа футболистов и спортсменов смогла покинуть Афганистан сегодня. Это был невероятно сложный процесс. Наши сердца обращены ко всем остальным, кто остается в стране против своей воли», — сказал функционер.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.