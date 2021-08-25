Спасшие Эриксена врачи получили президентскую награду УЕФА

Врачи, спасшие жизнь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену во время матча чемпионата Европы — 2020, и капитан национальной команды Симон Кьер получили президентскую награду Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщается на официальном сайте организации.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что лауреаты премии стали настоящими героями прошедшего первенства.

«Награда служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все со стороны», — сказал Чеферин.

Также врачей и капитана сборной Дании поблагодарил сам Эриксен.

«Хотел бы поблагодарить Мортена [Скьольдагера], Мортена [Боэсена] и медиков, которые помогали 12 июня на «Паркене». Вы проделали фантастическую работу и спасли мою жизнь. Также очень благодарю моего друга и капитана Симона и партнеров по датской сборной за поддержку 12 июня и после», — сказал игрок.

Лауреатами премии стали Кьер, представители медицинской бригады на стадионе Могенс Кройцфельдт, Фредерик Фленстед, Андерс Боэсен, Педер Эрсгор, медицинские работники УЕФА Йенс Кляйнефельд, Валентин Великов, а также врачи сборной Дании Мортен Скьольдагер и Мортен Боэсен.

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее Эриксен рассказал, когда вернется на поле.