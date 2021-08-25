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Путин поручил найти спонсора для клуба РПЛ

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Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для «Нижнего Новгорода» среди госкорпораций. Об этом сообщает «Коммерсант».

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, «Нижний» будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные правительством региона, к закону о бюджете региона на 2021 год. Согласно поправкам, «НН» получит 350 млн рублей дополнительно.

Нижегородцы в пяти стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что считает странной ситуацию, когда на праздничные мероприятия допускаются десятки тысяч людей, а на футбольных матчах действуют жесткие ограничения по заполняемости трибун.

В прошедшие выходные в Нижнем Новгороде состоялось празднование 800-летия в городе. На праздничных мероприятиях присутствовали десятки тысяч человек.

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Футбол. Чемпионат России
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