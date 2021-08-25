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«Реал» предложил €160 млн за самого дорогого футболиста мира

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CHRISTIAN HARTMANN/Reuters

Мадридский «Реал» обратился к «Пари Сен-Жермен» с официальным запросом по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

«Сливочные» готовы выплатить за форварда сборной Франции €160 млн. Эту информацию подтверждает ряд других источников, в частности Sky.

Сообщается, что француз отклонил более трех предложений о продлении контракта с «ПСЖ», который истекает летом 2022 года.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость форварда оценивается в €160 млн.

Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За четыре сезона в составе столичного клуба Килиан сыграл 107 матчей в чемпионате Франции, забив 91 мяч и отдав 33 голевых передачи. За сборную Франции Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 16 голов. Во всех турнирах в своей карьере француз провел 273 матча, в которых забил 117 голов. Килиан в 19 лет стал чемпионом мира в составе сборной Франции на мундиале в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Киллианом Мбаппе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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