Мамаев — об экс-жене: друзья перевели ей за год 20 млн, а она кричит, что у нее нет денег

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну для «Матч ТВ» рассказал о том, как жила его бывшая жена Алана Мамаева, пока он находился в тюрьме. Футболист заявил, что Алана снимала апартаменты в Москве-Сити за 350 тыс. рублей. По словам Павла, его отец ежемесячно переводил бывшей супруге по 600 тыс. рублей, но та всегда говорила, что ей не хватает денег.

«Я делал это по своей дурости, наверное, как я сейчас понимаю. Ей мои друзья, близкие, знакомые, в общей сложности за год, дали порядка 12-15 млн рублей. Здесь 12 млн, там 7,5 млн. Практически 20 млн рублей за год. Разделите просто эту сумму на 12 месяцев. 1,5 млн рублей в месяц.

Ты правда считаешь, что на эти деньги нельзя не просто спокойно, а прекрасно жить? И во всей это ситуации, что она мне говорила, что она меня ждала. Все наши разговоры с ней, когда она по месяцу и по два сидела в Москве-Сити, я говорю: «Зачем ты находишься в Москве, если дети находятся в Краснодаре с няней? Они и так знают, что я сижу в тюрьме», — сказал Мамаев.

Ранее ростовский суд арестовал автомобили бывшей жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы.