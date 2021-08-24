Агент Роналду работает над переходом португальца в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его представители работают над возможным переходом в «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe. Португалец рассчитывает подписать контракт с английской командой до 31 августа, когда закрывается трансферное окно.

36-летний форвард начал матч первого тура Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее сестра Роналду назвала ограблением незасчитанный гол брата в матче Серии А.