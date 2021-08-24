Медведева высказалась о возможном завершении карьеры

Двукратный олимпийский призер по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пока не планирует завершать спортивную карьеру.

«Из-за пропуска прошлого сезона в связи с травмами поняла, что не буду бороться за отбор на Олимпиаду. Пока не планирую делать заявления об уходе из большого спорта», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Медведева рассказала об уходе из группы Тутберидзе.