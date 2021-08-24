Жена Погребняка похвасталась образом за 114 миллионов рублей

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария приняла участие в съемках шоу, в котором герои озвучивают стоимость своей одежды и аксессуаров. Видео опубликовано на YouTube-канале передачи «Сколько стоит шмот?».

Погребняк появилась в шоу в брючном костюме из шелка белого цвета за 35 тысяч рублей. В руках у супруги спортсмена была небольшая сумка французского модного дома стоимостью 300 тысяч рублей, а ее шею украсили жемчужные бусы люксовой марки за 180 тысяч рублей.

Также ведущие уделили внимание ювелирным изделиям. Бриллиантовое кольцо в виде головы тигра обошлось Погребняк в 3,5 миллиона рублей, а другое кольцо — в 110 миллионов рублей.

Общая стоимость наряда составила 114 млн рублей. При этом Мария Погребняк отметила, что приехала в Инновационный центр «Сколково» на общественном транспорте.

Павел и Мария поженились в 2014 году. В их семье трое сыновей.

Ранее Мария Погребняк раскритиковала поведение комментатора Дмитрия Губерниева во время перепалки с певицей Ольгой Бузовой.