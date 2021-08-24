Бывший футболист ЦСКА Новиков раскритиковал идею отмены лимита на легионеров

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков заявил, что отмена лимита на легионеров может стать больной проблемой для российского футбола.

«Отмена лимита на легионеров для наших молодых футболистов, которые выходят из школ и академий, будет большой проблемой. Почему? Потому что никто их не будет развивать. Будут просто брать готовых футболистов из-за рубежа, причем не самых квалифицированных. А российской молодежью, которая должна поступать из академий, никто не будет заниматься.

Проблема сборной существует уже сейчас — не можем набрать 20 игроков. Сборная какая есть, такая есть, мы все видели, что с ней случилось на чемпионате Европы. Я не буду сравнивать со сборной СССР, когда было больше республик и квалифицированных футболистов. Но сейчас получается, что в каждой команде выходит шесть легионеров, пять игроков с российским паспортом, а на выходе получается, что собираем сборную и не можем закрыть какие-то позиции. Если все дальше так пойдет, то, думаю, через лет пять-десять и национальную команду собрать уже не сможем.

Еще когда нужно было делать фиксированные зарплаты. А то платят людям сумасшедшие деньги, игрок получает зарплату, а по своей квалификации ее не отрабатывает. Как они рассчитывают снижать зарплаты легионерам? Если они будут брать иностранцев низшего уровня — а зачем они нужны, если у нас и своих таких игроков очень много? А если брать квалифицированных легионеров, они будут играть только за определенную сумму. Хотите — берите, хотите — нет. Нужен потолок зарплат, чтобы больше установленной суммы игроки не могли получать», — сказал Новиков «Газете.Ru».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее РФС сообщил, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.