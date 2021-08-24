Сестра Роналду назвала ограблением незасчитанный гол брата в матче Серии А

Элма Авейру, сестра форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отреагировала на незасчитанный гол брата в матче итальянской Серии А против «Удинезе».

«Если бы там было мое плечо, офсайда не было бы. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается», — написала Авейру в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Роналду забил мяч за минуту до конца поединка, но он не был засчитан из-за положения вне игры.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о ситуации с контрактом португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.