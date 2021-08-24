Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Румменигге о контракте Роналду: это нездоровый путь развития 04:31
Россиян предупредели о нашествии гигантских слизней 04:29
Из Якутии постепенно будут выводить группировку пожарных 04:21
Экс-замначальника таможни в Приморье дали 12 лет колонии за взятку в 34 млн... 04:00
Глава комитета по разведке Палаты представителей США сомневается в эвакуации... 03:50
БМП-3 получат новую активную защиту 03:43
Экс-министр экономики Украины назвал два главных тормоза развития страны 03:41
Жена вратаря сборной России не поддержала возможную отмену лимита на легионеров 03:40
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за ассоциаций... 03:33
Врач рассказал, что делать после контакта с инфицированным SARS-CoV-2 03:31
Бесплатная ставка 1000 р.

Дюков рассказал, почему Карпин возглавил сборную России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Карпин соответствует тем основным критериям, которые были важны для нас. Стиль и видение футбола совпадают с нашими: «Ростов» играл в интенсивный и современный футбол. От тренера для нас было важно знание игроков чемпионата, так как в основном футболисты сборной играют в РПЛ, поскольку до первого матча сборной было не так много времени», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
Пармезан под пломбой: Россия нашла способ избавиться от «белорусских продуктов»
Лидеры стран ЕАЭС утвердят обязательное применение навигационных пломб в октябре
«Вынашивают планы, какие-то козни». Что «Крымская платформа» пообещала России
Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы»
Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах
Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое
Член ОП России призвал ввести санкции против участников «Крымской платформы»
В самолетах, вывозивших беженцев из Афганистана, родились трое детей
Россиян будут информировать о размере будущей пенсии раз в три года
В основное приложение Facebook будет добавлена функция видеозвонков
Новости и материалы
Румменигге о контракте Роналду: это нездоровый путь развития
Россиян предупредели о нашествии гигантских слизней
Из Якутии постепенно будут выводить группировку пожарных
Экс-замначальника таможни в Приморье дали 12 лет колонии за взятку в 34 млн рублей
Глава комитета по разведке Палаты представителей США сомневается в эвакуации до 31 августа
БМП-3 получат новую активную защиту
Экс-министр экономики Украины назвал два главных тормоза развития страны
Жена вратаря сборной России не поддержала возможную отмену лимита на легионеров
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за ассоциаций с расизмом
Врач рассказал, что делать после контакта с инфицированным SARS-CoV-2
Испытания запуска гиперзвукового «Циркона» с подводной лодки проведут в сентябре
Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно найти мужа из-за плоской груди
В России задумали изменить требования к тонировке автомобилей
Элизабет Олсен поддержала Скарлетт Йоханссон на фоне скандала с Disney
Режим ЧС ввели в Мордовии и Нижегородской области из-за природных пожаров
Наставник «Ротора» Хохлов ответил противникам отмены лимита на легионеров
Мигрантам облегчили допуск к банковским услугам в России
Президент РФС рассказал, что уровень клубного футбола в России остался в нулевых годах
Все новости
«Не могу же я лечь под колеса машины Меньшикова, чтобы он дал мне роль»
Дочь Папанова возмутилась словами директора театра Ермоловой о нежелании артистов работать
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Под надзором врача: как МакSим заново учится ходить
Представители певицы МакSим прокомментировали предписания ее врачей
Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии
Немецкие социал-демократы сравнялись по рейтингу с ХДС/ХСС
От НАТО до Афганистана. О чем поговорили Лукашенко и Путин
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Санитары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
СК проверяет данные об избитой санитарами жительнице Ярославля
Без сна и новостей, но с музыкой. Арестантам изменили правила
В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и брать с собой воду на прогулки
Раскрытые шторки на голое тело: звезды вернули очередной тренд из 90-х
Как правильно носить топы с откровенным вырезом
«Не исключено, что он может принести пользу армии»
В России представили беспилотник двойного назначения
Миссия выполнима. Что известно о жителе Курил, бежавшем в Японию
В посольстве РФ раскрыли личность приплывшего на Хоккайдо россиянина
Пицца из арбуза, с сусальным золотом и маршмэллоу. Самые безумные рецепты
Как повара ставят эксперименты над пиццей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях