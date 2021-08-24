Дюков рассказал, почему Карпин возглавил сборную России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.

«Карпин соответствует тем основным критериям, которые были важны для нас. Стиль и видение футбола совпадают с нашими: «Ростов» играл в интенсивный и современный футбол. От тренера для нас было важно знание игроков чемпионата, так как в основном футболисты сборной играют в РПЛ, поскольку до первого матча сборной было не так много времени», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.