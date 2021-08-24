Президент РФС рассказал, что уровень клубного футбола в России остался в нулевых годах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне клубного футбола в России.

«Если говорить о клубном футболе, мы остались где-то в нулевых годах. Европейский футбол ушел вперед. Например, 8-10 лет назад, к испанскому футболу начали добавлять новые элементы. Появились новаторы из числа тренеров, они начали применять прессинг, контр-прессинг», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.