Третьяк оценил шансы Панарина на вызов в сборную на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина на вызов в сборную на Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У нас позиция такая: сильнейшие должны играть. Вот и все. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдется без травм, и получат приглашение в сборную вне зависимости от своих политических взглядов. Взгляды на политику — это личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то он должен помочь команде», — сказал Третьяк.

Напомним, хоккеист неоднократно критиковал российскую власть.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее Панарин рассказал о своем обмене из «Чикаго Блэкхокс» в «Коламбус Блюджекетс», который произошел в 2017 году.