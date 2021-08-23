Стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ»

Дебют Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» ожидается 29 августа в матче против «Реймса». Об этом сообщает L'Equipehttps://www.lequipe.fr/Football/Article/Lionel-messi-devrait-faire-ses-debuts-avec-le-psg-le-29-aout-a-reims/1279851.

23 августа Месси должен был приступить к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее стало известно, что Лионель Месси ведет переговоры с американским клубом «Интер Майами».