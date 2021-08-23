Сестры Аверины рассказали, за какой футбольный клуб болеют

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили студию «Матч ТВ» во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» — «Ростов» (1:2). Многократные чемпионки мира и Европы рассказали, за какой российский клуб болеют.

«Для нас футбол не чужой вид спорта, так как еще папа занимался футболом. У нас вся семья спортивная: папа — футболист, мама — гимнастка, мы — гимнастки, старшая сестра тоже была гимнасткой.

Папа всегда смотрел матчи, он очень болеет за ЦСКА. Мы тоже выступаем за вооруженный клуб [центральный спортивный клуб армии], тоже ЦСКА, потому мы очень болеем за ПФК ЦСКА и к футболу, можно сказать, немного близки», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

Также Арина добавила, что они с сестрой не могли пойти по другой линии и стать футболистками, так как однозначно была только художественная гимнастика.

На минувших Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, ее сестра Арина заняла четвертое место. Победа представительницы Израиля Линой Ашрам вызвала многочисленные дискуссии из-за спорных судейских решений.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее сообщалось, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила о возможном обращении в суд из-за оценок сестер Авериных на Олимпиаде.