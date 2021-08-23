Комиссар НХЛ отреагировал на смерть члена Зала хоккейной славы Рода Жильбера

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью бывшего форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Рода Жильбера.

Экс-хоккеист скончался 23 августа в возрасте 80 лет.

«Влияние Рода Жильбера на НХЛ и «Рейнджерс» за последние 62 года было огромным — как на льду, так и за его пределами. Как игрока его уважали товарищи по команде, уважали соперники и абсолютно любили фанаты «Рейнджерс». На протяжении 18 сезонов в НХЛ он был одним из величайших нападающих своей эпохи и по-настоящему радовал болельщиков во всем мире», — приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.

Жильбер 18 лет провел в «Рейнджерс». Он принял участие в 1065 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 1021 очко (406 голов + 615 передач). Ему принадлежит клубный рекорд по голам и очкам, также он занимает вторую строчку по результативным передачам и третье место по количеству сыгранных матчей.

В 1982 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушел брат легендарного Фила Эспозито – Тони, который также является представителем Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).