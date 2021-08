«Спартак» высмеял поражение лондонского «Арсенала» в матче с «Челси»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на поражение лондонского «Арсенала» в матче второго тура чемпионата Англии против столичного «Челси».

«Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?» — говорится в официальном англоязычном Twitter красно-белых.

22 августа «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» уступил «Челси» со счетом 0:2, продлив серию поражений на старте сезона до двух встреч. Днем ранее «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 1:1.

Ранее пресс-служба московского «Локомотива» высмеяла бывшего защитника команды Гжегожа Крыховяка, перешедшего в «Краснодар», после матча двух команд в пятом туре чемпионата России.

В соцсетях «железнодорожников» появился пост с фотографиями игрока со встречи, которая завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

«Выбирай правильные цвета», — говорится в подписи к снимкам.

Пользователи соцсетей выразили недовольство постом пресс-службы «Локомотива», отметив, что польский футболист не по своему желанию перешел в другой клуб.

Why couldn't we play this Arsenal yesterday?