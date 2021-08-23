Слуцкий объяснил неудачную серию «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о трехматчевой серии команды без побед.

По мнению специалиста, причина неудач клуба из столицы Татарстана связана с отсутствием в составе нападающего Джордже Деспотовича и полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков – ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее – то понятно, что мы теряем в качестве. И без Деспотовича нам достаточно тяжело», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) казанский клуб сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и «Химками» (1:1), а также проиграл польскому «Ракуву» в третьем раунде квалификации Лиги конференций и вылетел с турнира.

Ранее Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». Он заявил, что на стадионе проводятся неспортивные мероприятия, в том числе свадьбы. В ответ представители арены заявили, что футбольный клуб не платит аренду более года и их долг превышает 40 миллионов рублей, а также добавили, что на стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.