Зверев подвел итоги встречи против Рублева в финале турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в финале турнира в американском Цинциннати.

«Я неплохо играл и не устроил большой праздник после своей победы, потому что я знаю, что чувствует Андрей. Мы были лучшими друзьями с 11 лет, и я знаю, что он добивается своей первой победы на «Мастерсе». Думаю, это произойдет очень скоро», — цитирует Зверева ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Зверева шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Рублев сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для немца эта победа стала четвертой в этом году. Прежде пятая ракетка мира побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева.