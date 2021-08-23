Тарпищев бъяснил поражение Рублева в финале турнира в Цинциннати

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева от представителя Германии Александра Зверева в финале турнира в американском Цинциннати.

«Преимущество в подаче Зверева было огромное. Рублев не смог справиться с волнением, соответственно, подавал очень неровно и не мог завязать борьбу. Зверев, наоборот, очень хорошо подавал, играл спокойно, без напряга и нервов», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Зверева шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Рублев сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для немца эта победа стала четвертой в этом году. Прежде пятая ракетка мира побеждал в Акапулько (Мексика), Мадриде (Испания) и на Олимпийских играх в Токио.