Кержаков: вчера половина Нижнего Новгорода была на набережной, а на футбол не пускают

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча пятого тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) выразил непонимание в связи с тем, что на футболе сохраняются ограничения на вместимость стадионов во время пандемии, в то время как накануне в день 800-летнего юбилея города прошли массовые гуляния.

«Не хватает болельщиков не только нам, но и всем командам. Для нас эта ситуация немного непонятная, потому что вчера половина города была на набережной и там чуть ли не друг на друге сидели.

А у нас не могут пустить хотя бы через два кресла. Я считаю, что это не совсем нормально. Футбол — для болельщиков. Я не понимаю, в чем дело», — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ».

17 июня Кержаков возглавил «Нижний Новгород», который накануне вышел в Премьер-лигу. Нижегородский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков в пяти матчах.

Ранее стало известно, что Александр Кержаков принял решение продать свой коттедж, расположенный под Санкт-Петербургом.