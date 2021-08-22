В Москве на матче по пляжному футболу задержали двух человек с оппозиционным флагом Белоруссии

Полиция задержала двух человек за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг во время матча между сборными Беларуси и Швейцарии на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на «ОВД-Инфо». Их доставили в отдел полиции по обслуживанию олимпийского комплекса «Лужники».

Активистам вменяют использование незарегистрированной символики на спортивном мероприятии.

Бело-красно-белый флаг использует белорусская оппозиция в ходе протестов против президента страны Александра Лукашенко.

На болельщиков составлен протокол по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Суд состоится завтра, обоих болельщиков на ночь оставили в отделении полиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее в Белоруссии признали экстремистским спортивный сайт Tribuna, его соцсети, приложения для смартфонов, а также бот обратной связи.