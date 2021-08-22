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«Саутгемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые опоздали на матч

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Jon Super/AP

«Манчестер Юнайтед» в матче второго тура Английской премьер-лиги в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Перед началом встречи многие болельщики не успели пройти на стадион из-за новых правил пропуска и досмотра в условиях эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports. Клуб уже принял решение, что возместит стоимость билетов тем фанатам, которые не успели попасть на трибуны к стартовому свистку.

После двух сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ. В активе «дьяволов» четыре очка, шесть забитых голов и два пропущенных. «Саутгемптон» занимает 13-е место, набрав одно очко. За два матча команда забила два мяча, а пропустила четыре.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Андерсон обвиняется в причастности к преступной криптовалютной организации.

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Футбол. Чемпионат Англии
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