«Саутгемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые опоздали на матч

«Манчестер Юнайтед» в матче второго тура Английской премьер-лиги в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Перед началом встречи многие болельщики не успели пройти на стадион из-за новых правил пропуска и досмотра в условиях эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports. Клуб уже принял решение, что возместит стоимость билетов тем фанатам, которые не успели попасть на трибуны к стартовому свистку.

После двух сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ. В активе «дьяволов» четыре очка, шесть забитых голов и два пропущенных. «Саутгемптон» занимает 13-е место, набрав одно очко. За два матча команда забила два мяча, а пропустила четыре.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луис Андерсон обвиняется в причастности к преступной криптовалютной организации.

