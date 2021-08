Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил не ставить его на игру с «Удинезе»

Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на игру первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Португалец начнет встречу на скамейке запасных.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, Роналду попросил руководство туринского клуба не выпускать его в старте на игру с «Удинезе». Согласно источнику, Криштиану рассчитывает покинуть команду в это трансферное окно.

Отмечается, что «Ювентус» пока не получал никаких официальных предложений по 36-летнему футболисту.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что форвард клуба Криштиану Роналду останется в команде.

