Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пентагон обратился к авиакомпаниям США с просьбой помочь эвакуированным... 20:34
Боец UFC: Хабиб побил всего трех приличных бойцов, как его можно считать величайшим? 20:34
Тренеру теннисистки Плишковой не дают американскую визу для участия в US Open 20:21
В Белом доме предупредили об угрозе атаки ИГ* на аэропорт Кабула 20:14
Вице-президент «Ювентуса» отреагировал на возможный уход Роналду... 20:07
Талисмана ПМЭФ-2021 краба Юрия отпустили в море 20:05
Снежный волейбол может войти в программу ОИ-2026 19:42
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы 19:35
Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области 19:32
Военных привлекли к тушению крупного пожара в Самарской области 19:22
Бесплатная ставка 1000 р.

Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил не ставить его на игру с «Удинезе»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на игру первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Португалец начнет встречу на скамейке запасных.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, Роналду попросил руководство туринского клуба не выпускать его в старте на игру с «Удинезе». Согласно источнику, Криштиану рассчитывает покинуть команду в это трансферное окно.

Отмечается, что «Ювентус» пока не получал никаких официальных предложений по 36-летнему футболисту.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что форвард клуба Криштиану Роналду останется в команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
В Белом доме предупредили об угрозе атаки ИГ* на аэропорт Кабула
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Военных привлекли к тушению крупного пожара в Самарской области
Талисмана ПМЭФ-2021 краба Юрия отпустили в море
Новости и материалы
Пентагон обратился к авиакомпаниям США с просьбой помочь эвакуированным из Афганистана
Боец UFC: Хабиб побил всего трех приличных бойцов, как его можно считать величайшим?
Тренеру теннисистки Плишковой не дают американскую визу для участия в US Open
Вице-президент «Ювентуса» отреагировал на возможный уход Роналду из клуба
Снежный волейбол может войти в программу ОИ-2026
Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского
Известный футболист лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Актер Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет
В бомбардирской гонке РПЛ новый лидер
Меркель отреагировала на слова журналиста, обвинившего ее в стремлении угодить РФ
В Великобритании заявили, что Байден должен предстать перед военным трибуналом
Путин отметил важность исторической памяти для любого народа
«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» благодаря дублю Смолова
Глава «Нафтогаза» объяснил ситуацию с транзитом газа из России
Меркель: Европа не будет зависеть от российского газа через 25 лет
Президент Чехии назвал ответственных за уход НАТО из Афганистана
В Казани люди полчаса висели вниз головой на сломавшемся аттракционе
Все новости
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
«Унижение и позор»: что не понравилось украинской оппозиции в поздравлении США
В Верховной раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Рубль упал вслед за нефтью: как защитить свои деньги в такой ситуации
Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля
«Одной клубникой сыт не будешь»: откажется ли «Талибан»* от производства наркотиков
Почему эксперты не верят, что «Талибан»* победит наркотрафик
Собака помочилась: новый поворот в деле «Тамам Шуд»
В деле Сомертонского человека появился новый свидетель
Что происходит в Кабуле спустя неделю после захвата талибами*
США закрыли аэропорт афганской столицы на двое суток
2 в 1: в России хотят создать одну вакцину от гриппа и коронавируса
Центр им. Гамалеи проведет испытания вакцины с несколькими штаммами вирусов
«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию
Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях