В бомбардирской гонке РПЛ новый лидер

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов благодаря дублю в ворота «Краснодара» вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

За пять туров Смолов забил пять мячей. Ближайшие преследователи — Александр Ерохин, Сердар Азмун, Даниил Фомин и Гамид Агаларов, у которых по четыре гола.

Напомним, «Локомотив» в матче пятого тура Российской премьер-лиги одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. В самом начале встречи счет открыл форвард железнодорожников Федор Смолов. Он же удвоил преимущество «Локомотива» на 33-й минуте. На 71-й минуте нападающий Джон Кордоба сократил отставание «быков». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

После пяти туров «Локомотив» располагается на третьем месте в лиге, имея в активе 11 очков. «Краснодар» занимает девятое место, набрав шесть очков.

Лидером РПЛ является «Динамо», который набрал 12 очков за пять игр.

Ранее российский пловец Евгений Рылов прокомментировал незабитый пенальти игроком сборной России Федором Смоловым в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018.