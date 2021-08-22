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Тренер «Ливерпуля» заявил, что не может подписать игрока, потому что не знает его номера

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Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение об игре нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Холанд — сила природы, которая развивает собственную энергию. Он очень интересный игрок. К тому, же он довольно забавный. Может ли он перейти в «Ливерпуль»? У меня нет его номера» — цитирует Клоппа Bild.

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а в 2020 году Английской Премьер Лиги.

Ранее Эрлинг Холанд подошел к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку. Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 млн евро. Форвард решил подарить свою игровую футболку юному болельщику «шмелей», для чего футболисту пришлось перелезть через несколько ограждений.

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