Бывший SMM-менеджер «Спартака» рассказал, как Тедеско объявил команде об уходе

Бывший SMM-менеджер московского «Спартака» Иван Корж рассказал, как тренер Доменико Тедеско после матча с петербургским «Зенитом» (1:3) объявил команде о нежелании продлевать контракт с красно-белыми.

«Мы проиграли «Зениту» и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Нужно понимать, что в нашей системе координат раздевалка — это святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя. Я был в шоке от такого приглашения тренера и не знал, чего ожидать.

Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, который также владеет английским) объявил команде: «Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со клубом», — приводит слова Коржа «Матч ТВ»«Матч ТВ».

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что экс-нападающий московского «Спартака» оценил игру красно-белых в матче против тульского «Арсенала» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.