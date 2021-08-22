Кавазашвили призвал РФС дать бразильскому защитнику «Спартака» русский паспорт

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил натурализовать левого защитника московского «Спартака» Айртона.

«В «Спартаке» играют посредственные футболисты, кроме Жиго и Айртона. Если Жиго уйдет из команды, это будет большая проблема для подопечных Витории.

Айртон — это чудесный футболист. Очень грамотно играет и приносит много пользы для команды. Проблема в том, что у него нет партнеров такого же уровня. Дайте Айртону российские паспорт, это решит много проблем», — цитирует ветерана Sport24.

Также ветеран добавил, что скоро в сборной России будут играть Айртоны и Жиго, а российских игроков не будет, если отменят лимит. Состав будет набираться из производственных коллективов.

Бразилец сыграл за московский клуб в 85 матчах во всех турнирах и забил при этом три мяча, а также сделал десять голевых передач.

Французский защитник провел за красно-белых 79 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует заработать на продаже французского защитника Самюэля Жиго в туринский «Торино» €5 млн.