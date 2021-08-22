«Буду биться за команду и болельщиков всегда»: Соболев обратился к болельщикам

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам красно-белых. Футболист опубликовал пост в Instagram.

«Я — спортсмен, и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и которую хотят видеть, команда не показывает игру. Вы думаете, я, мы не переживаем?

Я домой прихожу, и жена и ребенок меня не узнают. Да, я повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды.

Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам, и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить эти проблемы, все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперед, «СПАРТАК»!» — написал форвард.

Московский «Спартак» после гостевой ничьи с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков и забил четыре мяча. Это худшие показатели для красно-белых с сезона-2011/12.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

Ранее сообщалось, что бывший глава московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.