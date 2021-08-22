Итальянец, сбивший российских лыжников: увидел больше пространства, чем было на самом деле

Итальянский лыжник Франческо Беккис принес извинения за завал на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Столкновений не удалось избежать двум российским спортсменам — Денису Спицову и Алексею Червоткину, они получили небольшие повреждения.

«Хотел бы принести извинения людям, которые пострадали в завале. Я увидел небольшой зазор между двумя спортсменами и попытался проникнуть в него. Я ошибся. Я увидел больше пространства, чем было на самом деле. Из-за этого я коснулся колес одного из парней. Надеюсь, все быстро восстановятся, всем здоровья», — написал итальянец сториз Instagram.

В программе этапа коньковый спринт, масс-старт свободным стилем на 26 км, а также гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км.

20 августа спринтерскую гонку в Отепя выиграла Наталья Непряева. Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о падении российских лыжников во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.