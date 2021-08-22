Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Instagram заявила об отказе от гражданства Украины.

Спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта Украины.

Ранее сообщалось, что Оксана Баюл высказалась о скандале в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).