Стало известно, сколько «Реал» предложит за самого дорогого футболиста мира

Руководство мадридского «Реала» планирует сделать финальное предложение «Пари Сен-Жермен» о приобретении форварда Киллиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

Как сообщает источник издания, «сливочные» готовы заплатить за переход игрока €130-170 млн. Эта сумма получена после удачной трансферной кампании за последние два сезона. Мадридцы сделают свое предложение 30 августа, за сутки до закрытия трансферного окна.

Француз — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За четыре сезона в составе столичного клуба Килиан сыграл 107 матчей в чемпионате Франции, забив 91 мяч и отдав 33 голевых передачи. За сборную Франции Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 16 голов. Во всех турнирах в своей карьере француз провел 273 матча, в которых забил 117 голов. Килиан в 19 лет стал чемпионом мира в составе сборной Франции на мундиале в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «ПСЖ» Киллианом Мбаппе.