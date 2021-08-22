Кафельников заявил, что никакого чемпионства у «Спартака» на 100-летие не будет

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал ничейный результат матча московского «Спартака» против тульского «Арсенала» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да какое чемпионство? Чемпион уже давным-давно «Зенит»! Никакого чемпионства у «Спартака» на 100-летие не будет», — приводит слова экс-теннисиста «СЭ».

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее бывший нападающий «Спартака» заявил, что футболисты московского клуба получают огромные контракты и не отрабатывают их.