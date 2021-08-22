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Червиченко: если Виторию снимут, то никто из приличных людей в «Спартак» не пойдет

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Сергей Субботин/РИА «Новости»

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко охарактеризовал ничейный итог встречи с тульским «Арсеналом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не думаю, что Виторию снимут в перерыве на игры сборных. Но если они это сделают, то всем будет понятно, что это дурдом. Никто из приличных людей туда не пойдет. Придется брать местного безработного», — приводит слова бывшего президента красно-белых «Чемпионат.com».

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур
«Арсенал» — «Спартак» — 1:1
Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» оценил игру столичного клуба в матче против тульского «Арсенала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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