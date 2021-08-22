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Комментатор «Матч ТВ» назвал требование Витории, которое нравится не всем игрокам

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Armando Franca/AP

Спортивный комментатор «Матч ТВ» рассказал об атмосфере в московском «Спартаке».

«Не выдам это за инсайд, но поговаривают, что Руй Витория требует от игроков «Спартака» сейчас очень много двигаться. В тренировочном процессе все также направлено на движение, и не всем игрокам это нравится.

Говорят, что при Тедеско нагрузки были в разы меньше и тренировки имели совсем другую направленность. Может быть, поэтому «Спартак» сейчас не очень подвижен и не на легкости. Есть движение команды — легкоатлетической направленности — но именно легкость не бросается в глаза. Она была месяц назад», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Витория возглавил «Спартак» в конце мая 2021 года. На этом посту он сменил немца Доменико Тедеско, который возглавлял столичный клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые заняли второе место в Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» сыграл вничью на выезде с тульским «Арсеналом» (1:1) в рамках пятого тура РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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