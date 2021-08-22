Экс-форвард «Спартака»: игроки получают огромные контракты и не отрабатывают их

Экс-нападающий московского «Спартака» оценил игру красно-белых в матче против тульского «Арсенала» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Вопросов очень много, очков нет, поэтому надо предъявлять большие претензии футболистам, которые получают огромные контракты и не отрабатывают их.

При Тедеско также не было никакой игры. Может быть, когда-то везло, когда-то не везло. Вот и весь разговор.

Основные претензии только к игрокам. Когда они поймут, что нужно зарабатывать деньги, а не просто получать их, тогда может что-то измениться в лучшую сторону. Это должен сделать президент, а не тренер. Президент должен зайти в раздевалку и поставить перед игроками вопрос ребром», — приводит слова Шмарова Rusfootball.

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее сообщалось, что экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью против тульского «Арсенала».